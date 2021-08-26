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Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

Собянин рассказал о московском стандарте онкологической помощи

За последние два года в столичных больницах внедрили Московский стандарт онкологической помощи, в рамках которого закуплено новое медоборудование, строятся и реконструируются стационары, а пациенты получили дорогостоящие лекарства для лечения рака.

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