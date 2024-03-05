Повара из Удмуртии угостили иностранцев перепечами на Всемирном фестивале молодёжи

Краснодар. Краснодарский край. Повара из Удмуртии выступили в составе сводной команды кулинарных мастеров на Всемирном фестивале молодёжи, который проходит на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае.
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