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Экс-депутат Верховной рады Олег Барна погиб под Херсоном

Экс-депутат Верховной рады Олег Барна погиб под Херсоном

Экс-депутат Верховной рады ликвидирован на линии боевого соприкосновения в окрестностях Херсона. Информацию об этом предоставил советник министра иностранных дел Украины Антон Геращенко.

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