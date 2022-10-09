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Актер Алексей Серебряков сыграл женщину в фильме «Серп и молот» в 1994 году

Актер Алексей Серебряков сыграл женщину в фильме «Серп и молот» в 1994 году

Актера театра и кино Алексея Серебрякова зритель привычно воспринимает как образец настоящего мужчины благодаря его ролям сотрудников правоохранительных органов, пограничников и разведчиков, но были в его жизни и другие работы, пишет портал BLITZ+.

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