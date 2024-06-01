ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 171 подписчик

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Свежие комментарии

  • monax ЧЕРНЫФ
    Благодарю ребят я уже это читал но все равно благодарю несколько поклонных монах да кстати это очень хорошоРеплика о начале ...
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Ничейное рыжее счастье

Ничейное рыжее счастье

- Мяу! - Ну, чего орёте, оглашенные? Чай, не март! – прошамкала старуха, укоряя расшумевшихся на улице кошек, и тут же охнула: резко кольнуло с левой стороны.

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Комментарии
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Галина Баранова
КЛАСС!!!Как все просто-прямо до слез...
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16 час.
Элеонора Коган
Очень трогательно!!! Спасибо Марине и  котёнку,помогли бабе Саше почувствовать интерес к жизни!!!!
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13 час.
Людмила Петрухина
Очень трогательно и душевно.👍💯👏👏👏😍
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9 час.

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