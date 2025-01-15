В Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей тихоходов

В Госдуме разработали законопроект об увеличении штрафов для водителей транспортных средств с максимальной скоростью 30 км/ч, которые не обозначают свой автомобиль специальной наклейкой «Тихоходное транспортное средство».
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