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«Отработал без единого сбоя». Роскосмос успешно испытал спутниковый модем «Гонец»

«Отработал без единого сбоя». Роскосмос успешно испытал спутниковый модем «Гонец»

Следующий этап — запуск серийного производстваСпутниковая система «Гонец» (входит в структуру «Роскосмоса») совместно с компанией «СТЭККОМ» успешно испытала новый компактный спутниковый модем «АТ-Гонец» (УРМ-Д2), предназначенный для устройств интернета вещей (IoT), работающих вне зоны покрытия сотовых сетей.

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