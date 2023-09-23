На пульсе времени

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"Полное сумасшествие - это и есть олицетворение конфликта", - американский ведущий Гатфелд раскритиковал разнообразие спикеров.

"Полное сумасшествие - это и есть олицетворение конфликта", - американский ведущий Гатфелд раскритиковал разнообразие спикеров.

Я шёл по улице весёлый и счастливый, А был ваще я раньше парень не трусливый. Но вдруг тебя случайно встретил, между делом – Так испугался, что себе в штаны наделал! Ну что ж ты страшная такая?Ты такая страшная! Ты не накрашенная страшная, И накрашенная!, - пел в ранних нулевых Андрей Алексин, а вместе с ним, подпевала вся страна.

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