"Полное сумасшествие - это и есть олицетворение конфликта", - американский ведущий Гатфелд раскритиковал разнообразие спикеров.

Я шёл по улице весёлый и счастливый, А был ваще я раньше парень не трусливый. Но вдруг тебя случайно встретил, между делом – Так испугался, что себе в штаны наделал! Ну что ж ты страшная такая?Ты такая страшная! Ты не накрашенная страшная, И накрашенная!, - пел в ранних нулевых Андрей Алексин, а вместе с ним, подпевала вся страна.