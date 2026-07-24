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Царьград

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Заместитель мэра Москвы анонсировала старт фестиваля «Культурный город»

Заместитель мэра Москвы анонсировала старт фестиваля «Культурный город»

Фестиваль «Культурный город» пройдет с 1 августа по 6 сентября в парке «Зарядье» в Москве. В программе — классическая музыка, балет, и поэзия.

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