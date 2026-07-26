В Орске открыли памятник морякам всех поколений

Теперь в Орске есть «морская гавань» для тех, кто носил тельняшку. В День Военно-морского флота в сквере за кинотеатром «Орск» открыли памятник, посвященный всем поколениям военных моряков, сообщает мэрия города.
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