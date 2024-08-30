Центр культуры и искусства объявляет набор детей от 7 лет в театральную студию "Мармелад". Участники студии изучат основы актерского мастерства, основы сценической речи, сценическое движение.
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Центр культуры и искусства объявляет набор детей от 7 лет в театральную студию "Мармелад". Участники студии изучат основы актерского мастерства, основы сценической речи, сценическое движение.