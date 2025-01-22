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Небензя: США либо не хотят, либо не могут остановить поток оружия в Гаити

Небензя: США либо не хотят, либо не могут остановить поток оружия в Гаити

США либо не желают, либо не способны остановить нелегальные поставки оружия в Гаити. Об этом 22 января заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации.

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