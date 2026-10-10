5 советских сериалов, которые и сегодня смотрятся не хуже современных

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

В СССР снимали свои мини-сериалы задолго до Netflix и других современных платформ. Некоторые из них спустя 40–50 лет все еще способны затянуть сюжетом, героями и напряжением, если сделать небольшую скидку на старую картинку.