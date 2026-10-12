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«Мы хотим долгосрочного мира»: в Кремле отреагировали на идею о 60-дневном прекращении боевых действий на Украине

«Мы хотим долгосрочного мира»: в Кремле отреагировали на идею о 60-дневном прекращении боевых действий на Украине

Россия неоднократно говорила, что хочет долгосрочного мира на Украине, а не краткосрочного перемирия, и готова делать для этого всё возможное, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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