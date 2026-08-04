Сергей Собянин сообщил о подготовке кадров для железнодорожной отрасли

Сергей Собянин рассказал, как в Москве готовят специалистов для железнодорожной отрасли. Учебные программы создают вместе с работодателями с учетом современных технологий, оборудования и цифровых сервисов.
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