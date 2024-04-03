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Петербургский дневник

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Командир взвода БПЛА: дети, увлеченные видеоиграми, быстрее учатся управлению БПЛА

Их не стоит отвлекать от данного занятия Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, достаточно быстро осваивают управление беспилотниками, поскольку, если подросток увлекается видеоиграми, то не стоит его отвлекать, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка», который ранее был награжден за свою службу орденом Мужества.

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