Командир взвода БПЛА: дети, увлеченные видеоиграми, быстрее учатся управлению БПЛА

Их не стоит отвлекать от данного занятия Молодые люди, которые в гражданской жизни увлекались компьютерными играми, достаточно быстро осваивают управление беспилотниками, поскольку, если подросток увлекается видеоиграми, то не стоит его отвлекать, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным «Бошка», который ранее был награжден за свою службу орденом Мужества.