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Российские войска активно используют новые авиабомбы для поражения противника

Российские войска активно используют новые авиабомбы для поражения противника

Российские военные активизировали использование осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-3000 М-54 в модификации управляемого планирования с комплектами UMPC для точного поражения дислокации противника и пунктов управления в ближнем тылу.

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