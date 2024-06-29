Российские войска активно используют новые авиабомбы для поражения противника

Российские военные активизировали использование осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-3000 М-54 в модификации управляемого планирования с комплектами UMPC для точного поражения дислокации противника и пунктов управления в ближнем тылу.
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