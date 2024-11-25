Сотрудник ГАИ объяснил, почему автолюбители предпочитают белые машины

Авто белого цвета имеют ряд преимуществ над машинами в других оттенках.Некоторые автомобилисты выражают мнение, что автомобили белого цвета выбирают люди с сомнительным вкусом, считая этот выбор слишком привычным.
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