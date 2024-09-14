Сара Вагенкнехт: как бывший член Компартии Восточной Германии трансформировался в лидера новой политической силы Ольга ВайленкоСара Вагенкнехт, глава новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», представляет собой яркий и многогранный пример политического трансформации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии