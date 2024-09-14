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Сара Вагенкнехт: как бывший член Компартии Восточной Германии трансформировался в лидера новой политической силы

Сара Вагенкнехт: как бывший член Компартии Восточной Германии трансформировался в лидера новой политической силы

Сара Вагенкнехт: как бывший член Компартии Восточной Германии трансформировался в лидера новой политической силы Ольга ВайленкоСара Вагенкнехт, глава новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость», представляет собой яркий и многогранный пример политического трансформации.

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