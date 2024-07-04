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Царьград

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Казнивший русского пленного португальский наёмник уничтожен в зоне СВО

Казнивший русского пленного португальский наёмник уничтожен в зоне СВО

Военный эксперт Борис Рожин сообщил о ликвидации Рико Чавеса.Военнослужащие России в зоне специальной военной операции уничтожили португальского наёмника.

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