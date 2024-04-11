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Украинцы активно делятся с Россией координатами ВСУ

Украинцы активно делятся с Россией координатами ВСУ

Последнее время украинские военные начали открыто сетовать на то, что местные жители в Харькове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске и других городах и регионах Украины начали активно делиться с нашими военными координаторами военных складов ВСУ и мест сосредоточения воинских резервов, что наглядно демонстрирует реальное отношение мирного населения к происходящему .

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