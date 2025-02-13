На Омскую область надвигается метель и порывистый ветер. Ночью 14 февраля в отдельных районах ожидаются морозы до -22 градусов.
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На Омскую область надвигается метель и порывистый ветер. Ночью 14 февраля в отдельных районах ожидаются морозы до -22 градусов.