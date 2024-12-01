В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола. Площадь пожара - 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.
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В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола. Площадь пожара - 1500 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.
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