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Плюс к пенсии – кому повысят выплаты с 1 июля 2024 года

Плюс к пенсии – кому повысят выплаты с 1 июля 2024 года

Плюс к пенсии – кому повысят выплаты с 1 июля 2024 года Евгения КомароваСогласно заявлению Ивана Соловьева, заслуженного юриста РФ с 1 июля 2024 года значительные изменения коснутся размеров пенсионных выплат для некоторых граждан.

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