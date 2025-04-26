Международный день памяти о чернобыльской катастрофе - грустная дата с привкусом свинца

26 апреля отмечается Международный день памяти о чернобыльской катастрофе — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофе, произошедшей в 20 веке.
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