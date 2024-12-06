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Стал известен график работы общественного транспорта на Новый год

Стал известен график работы общественного транспорта на Новый год

В график работы муниципального транспорта уже внесены изменения. В Новосибирске муниципальный транспорт и метрополитен с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года будут работать по графику выходного дня.

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