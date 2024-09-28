На 25 неделе беременности показатели выживаемости среди недоношенных детей значительно выше, чем на 22 неделе

Выживаемость недоношенных детей при разных сроках беременности Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, выживаемость недоношенных детей, родившихся на сроке 25 недель беременности, значительно выше по сравнению с детьми, родившимися на 22 неделе.