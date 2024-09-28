Medical Insider

71 подписчик

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

На 25 неделе беременности показатели выживаемости среди недоношенных детей значительно выше, чем на 22 неделе

Выживаемость недоношенных детей при разных сроках беременности Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Pediatrics, выживаемость недоношенных детей, родившихся на сроке 25 недель беременности, значительно выше по сравнению с детьми, родившимися на 22 неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх