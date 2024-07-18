Суд оставил в СИЗО экс-директора ФК «Новосибирск»

Под стражей бывший руководитель ФК «Новосибирск» находится с конца марта. Дзержинский районный суд Новосибирска оставил бывшему директору футбольного клуба «Новосибирск» Андрею Перлову меру пресечения в виде заключения под стражу.
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