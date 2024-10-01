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Новости экономики России

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Октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ

Внешний фон утром вторника можно назвать нейтральным. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках перед публикацией данных по деловой активности в производственных секторах разнонаправленны.

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