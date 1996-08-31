31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны мирные соглашения между Россией и Ичкерией

Военная техника группировки Федеральных войск МО РФ во время проведения операции по вытеснению боевиков из района поселка Старый Ачхой в Чечне © Игорь Михалев/РИА Новости 30 лет назад в дагестанском городе Хасавюрт генерал Александр Лебедь подписал мирное соглашение с Асланом Масхадовым, главой штаба войск непризнанной Ичкерии.
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