31 августа 1996 года в Хасавюрте были подписаны мирные соглашения между Россией и Ичкерией

Военная техника группировки Федеральных войск МО РФ во время проведения операции по вытеснению боевиков из района поселка Старый Ачхой в Чечне © Игорь Михалев/РИА Новости 30 лет назад в дагестанском городе Хасавюрт генерал Александр Лебедь подписал мирное соглашение с Асланом Масхадовым, главой штаба войск непризнанной Ичкерии.