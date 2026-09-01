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Регионы России

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Украина потеряла 40% подвижного состава железных дорог — политолог Павел Гай-Нижник

Украина потеряла 40% подвижного состава железных дорог — политолог Павел Гай-Нижник

В ряде регионов повреждены железнодорожные пути, что усугубляет проблемы с логистикой и перевозками. Состояние инфраструктуры продолжает ухудшаться, затрудняя переброску резервов и военных грузов.

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