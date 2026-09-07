Стакан и Ватикан

Ростислав Ищенко Помните шуточную песню Высоцкого про избрание «нашего папы», «из поляков, из славян», Иоанна Павла II? Он в ней сокрушался, что мы «место шаха проворонили», хоть «у нас любой второй в Туркмении аятолла и даже Хомейни».
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"Чтобы отыграть назад не только результат промывания мозгов, но и пролитую кровь, понадобится гораздо больше времени (от пятидесяти до ста лет) и полный контроль местного медиапространства, каковой возможен только при полном прямом политическом контроле территории."
Я про кровь...
1. с одной стороны, если б не наша стратегия "жалея кошку рубить ей хвост по частям", то человеческих жертв и с нашей, и их стороны было б меньше. И, следовательно, меньше людей искренне ненавидящих нас за гибель их родственника.
Самое простое: по некоторым оценкам хохлопы УЖЕ потеряли около 1 000 000 мужиков. У каждого - жена, дети, родители, братья/сестры. Считая по-скромному - 8 человек. Вот и 8млн. потенциальных врагов из 20млн (примерно) населения.
2. с другой стороны, историческая практика учит, что после совершения гос.переворота АКТИВНАЯ, движущая сила этого переворота должна быть уничтожена. ФИЗИЧЕСКИ, Любым способом.
Примеры: санкюлоты во Франции, штурмовики у Гитлера, хунвейбины у Мао. Наши комсомольцы-добровольцы погибли в Гражданскую, выживших выкосили в 37м.
В этом смысле судьба участников "кастрюльного" майдана и им сочувствующих была предрешена.
3. с той же самой стороны (сам пугаюсь этой мысли, но что есть- то есть) чем МЕНЬШЕ будет мстителей, согласно п.1, тем легче будет наладить послевоенную жизнь. Т.е., мясорубка ВСУ имеет некоторый смысл. Нечеловеческий, негуманный, кровавый - но смысл. Фигурально говоря, кошке отрубили хвост по самую голову.
Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской Империи, причём ПОД ПОЛЯКАМИ, владеющими этими землями ещё со Средних веков! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии (ВСЕЙ входившей в состав Российской Империи) - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился!
По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!!
Только ВОПРОС: У "ПШЕКОВ" МОРДА НЕ ТРЕСНЕТ ?! Воевали МЫ - а Западную Украину получат ОНИ ?! Похоже, её освобождать всё-таки НАМ придется - чтобы потом на Сувалкский коридор у Польши ОБМЕНЯТЬ !!!
Лимитрофы служат сильному. На украине есть исторически русские земли. А есть лимитрофы. Если страна сильная, то и вопросов нет. И систем управления достаточно.
Автор, попутал 'праведное с грешным' и вдобавок плохо знает тему...
До сих пор трудно понять, что делают в России и нужны ли они вообще для ее стратенических интересов вывезенные с Украины "хромые утки": Янукович, Азаров, Медведчук и тп. (Кроме того, что " своих не бросаем")? Да и какие они "свои" для населения РФ?
абсолютно верная оценка ситуации,в отличии от повизгиваний в стиле "там наши братья и нам надо их беречь"...там должно быть Дикое поле без вурдалаков,оборотней,сатанистов и прочей мрази...нормальные люди оттуда уже уехали или сдёрнут,когда поймут неизбежность уничтожения(у них с этим туго)...остальные пусть хлебают эту кашу до дна-это ИХ ВЫБОР...
И чем скорее, тем лучше
Куда не целуй руину, кругом жопа. Теперь остается только добить ее до конца.