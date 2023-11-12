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У «Адмирала» 12 поражений в 14 последних матчах. Команда идет последней на Востоке

У «Адмирала» 12 поражений в 14 последних матчах. Команда идет последней на Востоке

В воскресенье команда Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» (3:4 Б). За последние 14 матчей у «Адмирала» лишь 2 победы – против ЦСКА (3:2 ОТ) и «Локомотива» (5:2).

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