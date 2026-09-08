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Россиян предупредили о новых штаммах гриппа в сезоне 2026–2027

Россиян предупредили о новых штаммах гриппа в сезоне 2026–2027

В предстоящем эпидемическом сезоне в России будут циркулировать новые штаммы гриппа, о чем предупредил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета Иван Коновалов в беседе с ТАСС.

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