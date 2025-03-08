Смартфоны Samsung Galaxy S24 ещё не получили финальную One UI 7.0, а Samsung уже тестирует One UI 8

На серверах обновления Samsung засветилась бета-версия прошивки One UI 8 на базе Android 16. Компания тестирует совершенно новое ПО на моделях линейки Galaxy S25, номера сборок нового софта — S938BXXU1BYC1, S938BOXM1BYC1 и S938BXXU1BYC1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии