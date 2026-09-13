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Газета.ру

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Депутат Нилов: выплаты к страховой пенсии следует увеличивать с 70 лет

Депутат Нилов: выплаты к страховой пенсии следует увеличивать с 70 лет

Фиксированную выплату к страховой пенсии по старости следует увеличивать уже с 70 лет, а затем повышать еще на 100% при достижении 80 и 90 лет.

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