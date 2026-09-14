Фонд Платова представил фильм о героях казачества и защите России

Благотворительный фонд Платова выпустил фильм «Битва за Лукоморье», повествующий о донских казаках. В центре – Матвей Платов и Герой России Владимир Гавриленко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума рассмотри...
- Госдума рассмотри...
- "Деньги на блокир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым