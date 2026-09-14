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Царьград

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Фонд Платова представил фильм о героях казачества и защите России

Фонд Платова представил фильм о героях казачества и защите России

Благотворительный фонд Платова выпустил фильм «Битва за Лукоморье», повествующий о донских казаках. В центре – Матвей Платов и Герой России Владимир Гавриленко.

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