РЕН ТВ Новости

194 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rusik Rusik
    Американськими булочками ещё и рыгать будете.Журналистка напал...
  • Сергей Грязнов
    "самим нечего будет кушать" - нормальные люди едят, а эти "кюшяют"!"Будет нечего куш...
  • Виктор Прощенко
    Полу еврей и полу дурак по другому сказать не способен.Зеленский заявил,...

Автомобиль ДПС столкнулся с такси в центре Москвы

В центре Москвы произошло столкновение автомобиля ДПС с машиной "Яндекс. Такси". Один человек пострадал.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Василий Руманов
убрать гастарбайтеров и запретить яндекс таки на дорогах возрастёт порядок на 90 процентов посмотрите какие регионы работают Москве и области УЖАС где они проходят медиков и механиков перед выездом В ПОДВОРОТНЕ но операторы с ними работают а полицаи закрывают на это глаза

Картина дня

наверх