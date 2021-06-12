Автомобиль ДПС столкнулся с такси в центре Москвы

РЕН ТВ НовостиПолитикаАвтомобиль ДПС столкнулся с такси в центре МосквыВ центре Москвы произошло столкновение автомобиля ДПС с машиной "Яндекс. Такси". Один человек пострадал.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилий Румановубрать гастарбайтеров и запретить яндекс таки на дорогах возрастёт порядок на 90 процентов посмотрите какие регионы работают Москве и области УЖАС где они проходят медиков и механиков перед выездом В ПОДВОРОТНЕ но операторы с ними работают а полицаи закрывают на это глазаКомментировать
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