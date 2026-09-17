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Царьград

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Исследование Х5: 34% россиянок намеренно портили еду партнерам

Исследование Х5: 34% россиянок намеренно портили еду партнерам

Исследование сервиса "Пакет" компании Х5 выявило, что 34% российских женщин преднамеренно портили еду партнерам в знак обиды.

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