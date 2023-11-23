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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА в октябре проверило на допинг 15 игроков РПЛ. Больше всего из «Локомотива» – 4

РУСАДА в октябре проверило на допинг 15 игроков РПЛ. Больше всего из «Локомотива» – 4

Чаще других проходили тестирование игроки «Локомотива». Проверку на допинг в октябре прошли 4 футболиста «Локо»: Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Сергей Пиняев и Илья Самошников.

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