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Орловец лишился машины за повторное вождение подшофе

Орловец лишился машины за повторное вождение подшофе

Житель села Тросна Орловской области вновь оказался на скамье подсудимых из-за пагубной страсти к поездкам в нетрезвом виде.

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