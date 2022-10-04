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Цена «побега»: можно ли сейчас въехать в Грузию и сколько это будет стоить

Цена «побега»: можно ли сейчас въехать в Грузию и сколько это будет стоить

Более пяти тысяч машин, несколько тонн мусора, велосипеды по 100 тысяч рублей, стирка одежды в реке и помощь волонтеров — все это запомнится тем, кто на протяжении последних двух недель пытался выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс».

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