Цена «побега»: можно ли сейчас въехать в Грузию и сколько это будет стоить

Более пяти тысяч машин, несколько тонн мусора, велосипеды по 100 тысяч рублей, стирка одежды в реке и помощь волонтеров — все это запомнится тем, кто на протяжении последних двух недель пытался выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс».