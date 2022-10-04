Цена «побега»: можно ли сейчас въехать в Грузию и сколько это будет стоить

Более пяти тысяч машин, несколько тонн мусора, велосипеды по 100 тысяч рублей, стирка одежды в реке и помощь волонтеров — все это запомнится тем, кто на протяжении последних двух недель пытался выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс».
Более пяти тысяч машин, несколько тонн мусора, велосипеды по 100 тысяч рублей, стирка одежды в реке и помощь волонтеров — все это запомнится тем, кто на протяжении последних двух недель пытался выехать из России через пункт пропуска «Верхний Ларс».
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