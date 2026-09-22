Радиостанция «Судного дня» прервала молчание: передано зашифрованное сообщение

Впервые за две недели радиостанция «Судного дня» передало в эфир новое сообщение.Радиостанция «Судного дня» («Жужжалка», УВБ‑76) возобновила вещание после почти двухнедельного перерыва.
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