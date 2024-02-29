В МИД заявили, что соглашения Киева и Запада по безопасности ничего не меняют

Соглашения Украины и стран Запада по безопасности ничего не меняют по существу, лишь констатирую военную и финансовую помощь Киеву, заявила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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