Жена Байдена получала драгоценности от украинских дипломатов – The Washington Post

Принадлежащее основателю «Амазон» Джеффу Безосу издание The Washington Post публикует материал со ссылкой на ежегодный отчет Офиса начальника протокола Государственного департамента США о подарках федеральным служащим.
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