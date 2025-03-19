Боец из Самарской области после возвращения с СВО стал учителем в школе

САМАРА, 19 марта, ФедералПресс. Отставной подполковник МВД Игорь Федореев, посвятивший полтора десятка лет образовательной сфере, продолжает служить Отчизне, переквалифицировавшись в педагога школы в поселке Верхняя Подстепновка Волжского района.
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