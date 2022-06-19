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Четыре программы сборной Италии на чемпионате мира поставлены российскими синхронистками

Трехкратная олимпийская чемпионка Александра Пацкевич  рассказала, что четыре программы итальянских синхронисток на чемпионате мира в Будапеште поставлены при участии россиянок.

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