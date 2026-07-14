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Газета.ру

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Годовая инфляция в США замедлилась до 3,5%

Годовая инфляция в США замедлилась до 3,5%

Годовая инфляция в США в июня замедлилась до 3,5%. Об этом сообщили в министерстве труда страны. Отмечается, что инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,2% месяцем ранее, когда показатель был максимальным с апреля 2023 года.

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