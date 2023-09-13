Атака на Севастополь: подробности

Александр Пятнистый

тупая- это болгарин и написано по-болгарски, а ты тут с грамматикой лезешь, глупость свою демонстрируешь! Читай и понимай, коли, господь не сподобил тебя славян понимать- Ответить немедленно, Нужно пропахать на глубину не менее 15 метров