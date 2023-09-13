Русская весна

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Атака на Севастополь: подробности

Атака на Севастополь: подробности

Новость обновляется Министерство обороны Российской Федерации сообщает подробности атаки киевского режима на Севастополь ночью 13 сентября.

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Комментарии
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И
Ирина
Сам понял,что написал?
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6 час.
Александр Пятнистый
тупая- это болгарин и написано по-болгарски, а ты тут с грамматикой лезешь, глупость свою демонстрируешь! Читай и понимай, коли, господь не сподобил тебя славян понимать- Ответить немедленно,  Нужно пропахать на глубину не менее 15 метров
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2 час.
Ed Red
Система оповещения об атаке не на территории Севастополя, но над акваторией отсутствует - нет талантов ее построить
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2 час.

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