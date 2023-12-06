Полицейского задержали за нападение на экс-омоновца в отделе полиции Петербурга

Совсем скоро ему предъявят обвинение по делу о «превышении должностных полномочий». Следователи совместно с сотрудниками МВД задержали жестокого полицейского, который избил экс-омоновца в отделе полиции Приморского района.
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